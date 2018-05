Temer segue para São Paulo, sem previsão de voltar a Brasília

BRASÍLIA - O vice-presidente Michel Temer (PMDB) seguiu nesta segunda-feira para São Paulo, informou há pouco sua assessoria. No domingo, Temer acompanhou no Palácio do Jaburu, sua residência oficial em Brasília, a votação que aprovou a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT).

Após a vitória, o vice-presidente recebeu uma romaria de deputados aliados, principalmente do PMDB. Ainda de acordo com a assessoria, não há previsão para o vice-presidente voltar a Brasília.

Aliados de Temer consideram que a prioridade agora é iniciar linha direta de articulação com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), seu antigo desafeto. O vice terá uma série de obstáculos para montar seu governo durante o andamento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.