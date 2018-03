Temer se reúne com presidente da Frente Nacional de Prefeitos nesta quinta

São Paulo - O vice-presidente e articulador político do governo, Michel Temer (PMDB), se reunirá nesta quinta-feira, 7, com o presidente da Frente Nacional de Prefeitos e prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB). O encontro deve ter também a participação de Marguito Vilela (PMDB), vice-presidente da FNP e prefeito de Aparecida de Goiânia, e Jonas Donizette (PSB), prefeito de Campinas.

Segundo a entidade, que congrega prefeitos de cidades médias e grandes do País, a pauta do encontro é a consolidação de anúncios feitos pela presidente Dilma Rousseff depois de reunião no dia 8 de abril. Na ocasião, Dilma falou aos prefeitos sobre o cenário econômico difícil neste ano, mas acenou com a criação de uma mesa federativa permanente para discutir o pacto federativo.