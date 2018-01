Temer se reúne com presidente da CPMI da JBS após agenda com Meirelles

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer recebeu na tarde deste sábado, 9, o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS, senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência.

A agenda com Ataídes ocorreu depois de Temer ter se reunido no Jaburu com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, o deputado Heráclito Fortes (PSB-PI) e o ministro Hélder Barbalho (Integração Nacional).

Temer também se encontrou neste sábado com os ministros Henrique Meirelles (Fazenda), Torquato Jardim (Justiça), Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Moreira Franco (Secretaria-geral). A agenda oficial do presidente não previa “compromissos oficiais” neste sábado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Requerimentos. Na última terça-feira, 5, o senador Ataídes Oliveira apresentou sete requerimentos para convocar autoridades a prestar esclarecimentos sobre, entre outras coisas, o acordo de delação premiada firmado entre o empresário Joesley Batista e o Ministério Público Federal, que embasou a denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer.

Na próxima quarta-feira, 13, o STF vai julgar o pedido de suspeição contra o procurador-geral, apresentado pela defesa do presidente, que também pede a suspensão prévia da segunda denúncia que está prestes a ser apresentada contra o peemedebista.