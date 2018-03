Temer se reúne com oposição para discutir Fundo Social O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), fará uma reunião hoje com lideranças da oposição e o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), para discutir o projeto de lei que cria o Fundo Social para o pré-sal e o sistema de partilha da produção para o setor petrolífero.