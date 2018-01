Antes de viajar aos EUA, Temer recebe Maia, Sarney e Dyogo no Jaburu

Brasília - Na véspera de embarcar para Nova York, onde participa, na noite desta segunda-feira, de um jantar com o presidente norte-americano, Donald Trump, e na terça-feira, da abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, o presidente Michel Temer teve um domingo de encontros políticos e econômicos no Palácio do Jaburu.

Logo cedo, Temer se reuniu com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), que assume a Presidência nesta segunda-feira. Na pauta, além da interinidade, discussões sobre a tentativa de voltar a mobilizar a base aliada para retomar a votação da reforma da Previdência. Os problemas de segurança do Rio de Janeiro, Estado de Maia, também fizeram parte da conversa.

+ Quadrilhão ‘orbita’ em torno de Temer, diz Janot

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reportagem publicada pelo Estado na edição de sábado e antecipada pelo Broadcast mostrou que a área econômica do governo já fala em maio de 2018 como um "prazo fatal" para a aprovação da reforma da Previdência no Congresso, embora haja percepção de que é possível votar o texto ainda este ano. O limite leva em conta o fato de que depois há as festas juninas (período de tradicional retorno dos parlamentares às suas bases eleitorais), a Copa do Mundo e o período de campanha para as próximas eleições, tornando as articulações muito mais difíceis. O prazo tem sido considerado após a apresentação da segunda denúncia contra Temer, que ainda não foi enviada à Câmara.

+ ANÁLISE: Denúncia contra Temer: vale a pena ver de novo?

À tarde, Temer recebeu os ministros Dyogo Oliveira (Planejamento), para discutir o previsão orçamentária do último trimestre, e Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo), além dos deputados André Moura (PSC-SE) e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

O presidente se reuniu ainda no Jaburu com o ex-presidente José Sarney (PMDB-AP). Os dois fizeram uma avaliação do quadro político do País e falaram sobre a sua defesa em relação à denúncia apresentada na quinta-feira por Rodrigo Janot. O Planalto, no entanto, disse que Sarney, na verdade, fez uma visita de cortesia ao presidente e que pediu que Temer, ao se encontrar com o secretário-geral da ONU, António Guterres, levasse o seu abraço ao amigo de longa data.

Neste domingo, Temer gravou ainda um vídeo para ser divulgado pelo Portal do Planalto, em homenagem ao ano novo judaico.