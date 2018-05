Temer se reúne com cúpula do PMDB em São Paulo

SÃO PAULO - Menos de 24 horas depois da dura declaração do presidente do PT, Rui Falcão, de que um eventual governo Michel Temer não terá trégua, o vice-presidente da República convocou uma reunião com o chamado núcleo duro do PMDB, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 20. Estão reunidos com Temer desde às 9h30 os ex-ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco, Geddel Vieira Lima e o senador Romero Jucá (RO), entre outros correligionários.

Além de discutir as estratégias e nomes de um futuro governo, uma fonte próxima a Temer disse ao Broadcast Político, serviço de notícias da Agência Estado, que o encontro tem o objetivo de marcar posição do PMDB contra as críticas do PT e o que a cúpula da sigla classifica de “tentativa de vitimização da presidente Dilma.”

Uma das preocupações dos peemedebistas é com a decisão da presidente Dilma em viajar para Nova York, neste feriado de Corpus Christi, para participar da Cerimônia de Assinatura do Acordo de Paris sobre Mudança do Clima, na Organização das Nações Unidas (ONU), que ocorrerá sexta, 22. Interlocutores disseram que a petista pretende usar a tribuna internacional para denunciar o que chama de "golpe", com relação ao processo de impeachment em curso no Senado.

Essa fonte disse à reportagem que Temer está realmente muito indignado com todas essas críticas, principalmente as quem tem sido feitas pela presidente Dilma, acusando-o de golpista e conspirador. “Temos de dar uma resposta à altura, mas mantendo a serenidade e aguardando a decisão do Senado Federal sobre o processo de impeachment da presidente, que foi aprovado com folga no plenário da Câmara dos Deputados, diz a fonte, complementando que o vice-presidente não deverá entrar nessa briga e manter a postura que ele mesmo adiantou ontem, que é aguardar respeitosamente e em silêncio o pronunciamento dos senadores.

Economia. Outra fonte com acesso ao vice-presidente confirmou que além da estratégia de barrar as acusações do PT, o PMDB se debruça também no desenho de sua equipe de um eventual governo, nas medidas que poderão tirar o País da atual crise e, principalmente, dos nomes que irão compor a área econômica, uma das mais afetadas pela crise que atinge o Brasil.

Em público, os dirigentes do partido negam que alguns economistas já tenham sido convidados, como os ex-BCs Arminio Fraga e Henrique Meirelles. Fraga, aliás, já negou que venha aceitar um cargo no governo Temer, mas se dispôs a colaborar. Na avaliação dos peemedebistas, caso Temer assuma mesmo o comando do País, o PSDB não vai se negar a ajudar, pois o que está em jogo é o futuro na Nação, mais do que qualquer disputa partidária em torno do Palácio do Planalto.