Temer se encontra com seu advogado antes de apresentar defesa na CCJ

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer se reúne com o seu advogado, Antonio Cláudio Mariz, às 14h, no Palácio do Planalto. O encontro ocorre antes da ida de Mariz nesta tarde à Câmara para apresentar a defesa de Temer contra a denúncia por corrupção passiva na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A agenda de Temer, que foi atualizada há pouco, também informa que o presidente está reunido com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O encontro dos dois ocorre no Palácio do Planalto e começou às 13h.

Parlamentares. Temer também dará continuidade à "maratona" de conversas iniciadas ontem com deputados federais. A versão atualizada da agenda traz reuniões de Temer nesta tarde com três deputados - Luis Tibé, líder do PTdoB na Câmara (14h30); Roberto Lucena (PV-SP); e Silvio Torres (PSDB-SP).

Pela manhã, Temer já havia recebido na mesma audiência o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e os deputados Paulinho da Força (SD-SP) e Bebeto Galvão (PSB-BA). O presidente conversou também com o deputado Elizeu Dionizio (PSDB-MS) em outra reunião, que contou ainda com a presença dos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Antônio Imbassahy (Governo).

Fora os parlamentares, Temer já se reuniu hoje com os ministros José Sarney Filho (Meio Ambiente), Torquato Jardim (Justiça) e Marcos Pereira (MDIC), além do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes.