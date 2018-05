Temer se encontra com Jorge Picciani na Base Aérea do RJ em busca de apoio do PMDB fluminense

BRASÍLIA - Em busca de apoio do PMDB do Rio de Janeiro, o vice-presidente Michel Temer se encontra na tarde desta segunda-feira, 11, na capital carioca, com o presidente estadual do partido, deputado estadual Jorge Picciani. O encontro acontece na Base Aérea da cidade e terá também a presença do ex-ministro Moreira Franco (RJ), presidente da Fundação Ulysses Guimarães e um dos principais aliados de Temer. De lá, Temer irá para Brasília.

O vice irá ao Rio de Janeiro no mesmo dia em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também marcou ida à cidade, para conversar com peemedebistas do Estado. Ambos querem conseguir apoio do PMDB fluminense, que está dividido em relação ao impeachment. O governo não quer perder de jeito nenhum os cerca de 25 votos para o plenário do partido, liderado pelo deputado federal Leonardo Picciani, filho do presidente do PMDB do Rio.

O presidente do PMDB do Rio já declarou ser favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Seu filho, contudo, tem dito que não vê crime de responsabilidade nas chamadas pedadas fiscais, atraso no repasse de recursos do Tesouro Nacional a bancos públicos para pagamento de programas sociais e que embasa o pedido de impedimento da petista. / COLABOROU TÂNIA MONTEIRO