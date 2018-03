Temer se diz favorável à criação de estatal de seguros

Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo revelou hoje que o Ministério da Fazenda já enviou para a Casa Civil o texto da MP que cria a Empresa Brasileira de Seguros (EBS). A ideia é de que a estatal tenha papel fundamental na concessão de garantias para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); do Minha Casa, Minha Vida; da Copa do Mundo; da Olimpíada e da exploração do petróleo do pré-sal. Se criada, a EBS será a 12ª estatal em operação no País.

A criação de seguro estatal para grandes obras é uma demanda das grandes empresas do setor de construção civil, embora o governo enfrente resistências de parte das seguradoras da esfera privada. A EBS deverá começar com recursos de R$ 18 bilhões e terá como principal atribuição administrar o risco dos fundos garantidores.