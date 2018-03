Temer se dedica a estudar substituto de Geddel

BRASÍLIA - Ainda sem uma definição sobre o nome para substituir o ex-ministro Geddel Vieira Lima na Secretaria de Governo, o presidente Michel Temer tem a agenda livre nesta segunda-feira, 28. O presidente deve dedicar-se a conversas para encontrar o nome para integrar o núcleo duro do governo, já que a pasta que era comandada por Geddel é responsável pela articulação política e o titular fica no Palácio do Planalto.

Temer tem apenas um compromisso oficial à noite, às 19 horas, quando participa do Projeto Brasil Futuro 1ª Edição Brasília, organizado pela consultoria Consulting House e que tem como objetivo discutir visões para o futuro político e econômico do Brasil.

Caixa 2. No domingo, 27, durante entrevista para anunciar que os chefes do Executivo, da Câmara e do Senado vão barrar qualquer tentativa de anistia ao caixa 2, Temer disse que está "examinando com muito cuidado" o perfil de quem irá ocupar a Secretaria de Governo. No seu entender, é preciso alguém com "lisura absoluta" e com bom trânsito no Congresso Nacional para fazer a articulação política de seu governo.