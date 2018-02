Temer reúne PMDB gaúcho em jantar de apoio a Dilma Em mais uma movimentação de olho na sua reeleição em 2014, a presidente Dilma Rousseff vai participar, nesta quarta-feira à noite, de jantar oferecido pelo vice-presidente Michel Temer a prefeitos e parlamentares do PMDB do Rio Grande do Sul, no Palácio do Jaburu. Refratários a uma aliança com o PT, por causa das diferenças históricas no Estado, os peemedebistas gaúchos querem se aproximar do governo federal. Apesar da disputa local, o PMDB gaúcho quer apoiar a reeleição da chapa Dilma-Temer para 2014.