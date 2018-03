Temer reúne ministros palacianos no Alvorada

BRASÍLIA - Após a prisão de seus mais próximos aliados ontem, o presidente Michel Temer reúne-se hoje no Palácio do Alvorada com parte da equipe de ministros que despacha do Planalto. Foram ao encontro do presidente os ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral), Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional) e Gustavo Rocha (Direitos Humanos e Subchefia de Assuntos Jurídicos).

++ PF adia depoimento do coronel Lima

Mais cedo, o presidente esteve com o criminalista Antonio Claudio Mariz de Oliveira, seu advogado no caso. O defensor já deixou o Alvorada.

Temer avalia a repercussão política e jurídica das prisões do advogado José Yunes, seu ex-assessora na Presidência, do coronel da reserva João Baptista Lima Filho e do ex-ministro da Agricultura Wagner Rossi. Elas foram decretadas a pedido da Procuradoria-Geral da República no inquérito dos Portos, investigação da qual Temer também é alvo. O presidente teve o sigilo bancário quebrado no inquérito, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal Roberto Barroso.

Parte dos auxiliares de Temer avalia que ele poderá ser alvo de uma terceira denúncia criminal no cargo. As duas anteriores tinham por a delação premiada dos donos da JBS e foram barradas pela base do emedebista na Câmara dos Deputados.