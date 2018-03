Temer reúne líderes para discutir eleição na Câmara

O deputado Michel Temer (PMDB-SP) está reunido na tarde desta terça-feira, 27, com os líderes e representantes dos partidos que apoiam sua candidatura à presidência da Câmara. Ao chegarem para o encontro, que está sendo realizado na residência de Temer, os líderes demonstraram otimismo quanto à eleição do peemedebista. Os parlamentares vão fazer um cruzamento dos possíveis votos e trocar avaliações sobre a campanha. Não está descartada a elaboração de um manifesto dos 13 partidos que apoiam Temer para ser divulgado ainda nesta terça-feira, 27. Veja também: PT admite traições a Temer se Sarney vencer Entenda a disputa no Congresso A sucessão dos presidentes do Senado Opine: Quem vai ganhar no Senado e na Câmara? Também estão participando da reunião deputados candidatos a outros cargos da Mesa, como, por exemplo, o deputado Odair Cunha (PT-MG), candidato à 4ª secretaria; e o deputado Rafael Guerra (PSDB-MG), candidato à 1ª secretaria. Entre os líderes presentes estão os deputados Maurício Rands (PT-PE), José Aníbal (PSDB-SP), Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA), além do presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), e representantes do PTB e PV.