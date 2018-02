Temer reúne líderes para discutir alianças em 2014

O encontro será no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente. A presidente Dilma Rousseff foi convidada para o evento, mas até o momento não confirmou a presença. Ela esteve no palácio no último dia 8 de maio quando se reuniu com integrantes da bancada gaúcha do PMDB.

"É uma reunião de confraternização com os governadores. Examinaremos um pouco a situação do PMDB nos respectivos Estados. Nós vamos discutir isso", disse Temer de passagem pelo Senado. "Vai ser um primeiro passo para as eleições do ano que vem", acrescentou.

De acordo com a assessoria do vice-presidente, confirmaram presença os cinco governadores do partido: Sérgio Cabral (Rio de Janeiro), Roseana Sarney (Maranhão), Confúcio Moura (Rondônia), André Puccinelli (Mato Grosso do Sul) e Silval Barbosa (Mato Grosso).