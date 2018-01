Temer retorna a Brasília após duas visitas relâmpago a São Paulo

O presidente Michel Temer (PMDB) chegou por volta das 19h deste sábado, 3, ao Palácio do Juburu, residência oficial onde mora com a família em Brasília, após compromissos pessoais durante a tarde em São Paulo. Embora não confirmado pela assessoria do Planalto, o blog de Fausto Macedo informou que o objetivo da segunda visita à capital paulista, em menos de 24 horas, foi uma reunião com seu advogado, Antônio Claudio Mariz de Oliveira. O peemedebista já havia passado a noite de sexta-feira, 2, na capital paulista, para encontro com o governador Geraldo Alckmin (PSDB), e retornado a Brasília no fim do dia.

A prisão de Rocha Loures na manhã deste sábado teria motivado a segunda viagem. A preocupação de Temer seria uma eventual delação premiada negociada pelo seu ex-assessor. Mariz de Oliveira deve definir a estratégia para livrar o presidente da investigação gerada pela Operação Patmos.

Já o encontro com Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes, teve como objetivo reforçar os laços com o PSDB. O governador paulista vem mostrando apoio à permanência de Temer na Presidência da República e tenta barrar o movimento de parte do partido a favor do desembarque do governo. Nesta segunda-feira, 5, o diretório estadual do PSDB em São Paulo deve discutir o assunto, às vésperas do início do julgamento da chapa Dilma-Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A reunião foi fechada e apenas pôde ser fotografada pela NBR, emissora estatal. Temer não falou com jornalistas em nenhuma das duas visitas relâmpago a São Paulo. Ele deve passar o domingo em Brasília, sem previsão de encontros com aliados ou compromissos oficiais.