Temer retoma pauta da saúde em reunião com senadores O presidente em exercício Michel Temer está reunido nesta terça-feira, 24, com os líderes da base aliada no Senado, num encontro em que também participam as ministras do Planejamento, Miriam Belchior, das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, e da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. A exemplo da reunião de ontem com os líderes da Câmara, o governo deve detalhar aos senadores uma proposta para atingir, até 2018, a meta de 15% da receita corrente líquida para a saúde. O objetivo é considerado mais factível do que os 10% da receita bruta, uma reivindicação de movimentos da área da saúde.