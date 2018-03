Temer reitera confiança do governo no ministro Palocci

SÃO PAULO - O vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), voltou a declarar a confiança do governo federal no ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, independentemente das novas revelações sobre a sua evolução patrimonial. "Nós confiamos no Palocci e eu continuo com a mesma disposição de confiança absoluta no ministro", disse nesta sexta-feira, 20, o vice-presidente, pouco antes de proferir palestra no Instituto dos Advogados de São Paulo, no Jóquei Clube de São Paulo.

De acordo com Temer, se houver esclarecimentos a fazer, Palocci os prestará. "Nós confiamos nos esclarecimentos que ele venha a dar", reiterou o vice-presidente. Temer evitou falar numa eventual campanha de desestabilização do governo federal, no caso envolvendo o ministro da Casa Civil. "Se é uma campanha ou não, não sei dizer."