Temer rechaça lista tríplice de Lula para 2010

"É possível que o partido resolva indicar uma lista sêxtupla. Mas essa é uma decisão do PMDB, não é uma decisão externa ao partido", afirmou Temer, depois do almoço com empresários do setor da habitação, em São Paulo. Presidente da Câmara dos Deputados e defensor da aliança do PMDB com o PT para uma eventual candidatura da ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) no ano que vem, Temer disse aos jornalistas ser contrário a qualquer tipo de cobrança, mas evitou ataques a Lula.

Argumentou que as declarações do presidente foram feitas no contexto de uma entrevista, no Maranhão, em que ele teria ficado numa saia-justa. "Ele estava na verdade ao lado do ministro Edison Lobão, que pode perfeitamente ser um vice, e o repórter perguntou ?o senhor prefere o Lobão ou o Temer como vice??", explicou. "O presidente disse ''olha, talvez o PMDB devesse elaborar uma lista tríplice''. Lobão até me telefonou ontem (no domingo)." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.