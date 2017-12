Temer receberá sindicalistas para almoço nesta sexta-feira no Jaburu

BRASÍLIA - Após oferecer na última quarta-feira, 8, um almoço no Jaburu para um grupo de empresários, nesta sexta-feira, 10, o presidente em exercício Michel Temer receberá, no Palácio do Jaburu, representantes dos principais sindicatos do País. O encontro com sindicalistas, que anteriormente seria no Palácio do Planalto, terá como tema central a reforma da Previdência.

No mês passado, Temer criou um grupo de trabalho com representantes de centrais sindicais e do governo federal para discutir e elaborar uma proposta de alteração na Previdência Social.

Devem participar do encontro desta sexta-feira, 10, representantes da Força Sindical, Centrais Sindicais Brasileiras (CSB), União Geral dos Trabalhadores (UGT) e Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST). A Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) não têm participado dos encontros por serem contrárias ao governo Temer.