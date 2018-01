Temer recebe visitas em escritório de São Paulo

O presidente Michel Temer recebeu nesta sexta-feira, 5, em seu escritório, na zona sul da capital paulista, visitas do ex-ministro Delfim Neto e do advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, seu amigo pessoal. Temer embarcou de Brasília por volta das 10h30, com sua esposa e filho. A agenda não previa compromissos públicos.

Há uma possibilidade de o presidente passar por novos exames médicos nesta sexta ou sábado, 6. O Palácio do Planalto, porém, não confirma os procedimentos. Temer está em processo de recuperação após passar por três cirurgias, duas na uretra e uma no coração, e por uma recente infecção urinária. Seus médicos lhe recomendam repouso.

Segundo fontes, Temer não quer passar a imagem de que está com a saúde muito fragilizada. Na quinta-feira, 4, convidou a imprensa para registrar uma caminhada pelo Palácio do Jaburu, sua residência, de onde mandou o recado: "recuperadíssimo", disse ele sobre seu estado de saúde aos jornalistas.

