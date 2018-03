Temer recebe ministros, e Marcela brinca com filho no 1º dia no Alvorada

O presidente Michel Temer e a primeira dama Marcela Temer aproveitaram o sábado de sol no Palácio da Alvorada. É o primeiro final de semana do presidente na residência oficial. Mesmo depois de assumir a Presidência, após o impeachment de Dilma Rousseff, Temer permanecia no Palácio do Jaburu enquanto aguardava uma reforma no Alvorada.

Com as obras encerradas, a mudança para a nova residência foi concluída esta semana. Na sexta-feira, Temer e sua família estiveram em São Paulo, mas nesta sábado o presidente manteve encontros políticos no Alvorada.

Na tarde deste sábado, enquanto Marcela e o filho do casal, Michelzinho, brincavam com um cachorro, Temer recebia os ministros da Fazenda e do Planejamento, Henrique Meirelles e Dyogo Oliveira. Mesmo antes da mudança oficial, Temer já vinha utilizando as instalações do Alvorada para reuniões e encontros com lideranças políticas.

Situado às margens do Lago Paranoá, o Alvorada foi o primeiro edifício inaugurado em Brasília, em 30 de junho de 1958. A residência oficial, assim como muitos outros prédios públicos de Brasília, foi projetada por Oscar Niemeyer.