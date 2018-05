Temer recebe Meirelles, Kassab e Jucá em Brasília

BRASÍLIA - Em meio a protestos em frente ao Palácio do Jaburu, Michel Temer (PMDB) recebe na tarde deste sábado, 23, o ex-ministro das Cidades e presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles. O encontra também tem a presença do presidente do PMDB, senador Romero Jucá.

Meirelles é um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Fazenda em um eventual governo Temer, caso o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff avance no Senado. O ex-BC é filiado ao PSD de Kassab.

Mais cedo, um grupo de cerca de 150 pessoas fez um protesto em frente à residência oficial do vice-presidente da República. O movimento, intitulado "Escracho contra Temer", tem o objetivo, segundo os organizadores, de denunciar o "golpe" que vem sendo articulado pelo vice-presidente e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), contra a democracia e a presidente Dilma Rousseff (PT).

Roberto Policarpo, ex-deputado federal e presidente do PT do Distrito Federal, participou do protesto e fez um breve discurso aos manifestantes, no qual afirmou que o partido não vai reconhecer o governo de Temer caso o "golpe" não seja barrado no Senado. Segundo ele, se o impedimento de Dilma prosperar, o governo Temer será ilegítimo. "O Temer não vai governar este País com um dia sequer de sossego. Se o Senado não barrar o golpe, nós vamos parar ele nas ruas". O político acrescentou que a luta contra o "golpe" também vai continuar no Supremo Tribunal Federal (STF).

Um dos militantes disse que o grupo veio dar um recado a Temer, de que não aceita qualquer tipo de retrocesso no País. "Nós não vamos aceitar nenhum retrocesso nos direitos dos trabalhadores", afirmou um dos líderes do movimento. Adi Spezia, do Levante Popular da Juventude, acrescentou que eles decidiram realizar esse protesto hoje justamente porque Temer receberá visitas. Segundo ela, o movimento continuará protestando contra a postura do vice-presidente.