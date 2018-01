Brasília - O presidente Michel Temer recebe nesta tarde, no Palácio do Jaburu, o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy, e o vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro.

A agenda do presidente não prevê compromissos oficiais neste sábado. Pela manhã, o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Moreira Franco, também esteve no Jaburu com o presidente.