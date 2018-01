Temer recebe ex-secretária de Direitos Humanos e lhe deseja sucesso na OEA

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer (PMDB) recebeu a ex-secretária Nacional de Cidadania do Ministério dos Direitos Humanos, Flávia Piovesan, no Palácio do Planalto na manhã desta segunda-feira, 6. Depois do encontro, que não constava na agenda oficial, Temer e Flávia tiraram uma foto que foi publicada pelo presidente em seu perfil no Twitter. “Desejo sucesso à Flávia Piovesan, que representará o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA”, escreveu o presidente.

Flávia foi exonerada na semana passada do governo, “a pedido”, para assumir o cargo na Organização dos Estados Americanos (OEA). Nos últimos dias no cargo, a ex-secretária fez algumas críticas a políticas do governo, como a portaria que reduziria a fiscalização do trabalho em condições análogas à escravidão.

Professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos da PUC-SP, procuradora do Estado e eleita membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA para mandato de 2018 a 2021, Flávia Piovesan chegou ao governo em maio do ano passado como titular dos Direitos Humanos (depois Cidadania), após o afastamento da presidente cassada Dilma Rousseff. Ela foi a primeira mulher a integrar o alto escalão do governo Temer, após críticas sobre o preenchimento dos ministérios apenas por homens.