Temer recebe alta de hospital

O presidente Michel Temer recebeu alta na manhã desta segunda-feira, 27, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele foi submetido a uma cirurgia na noite de sexta-feira, 24, para desobstruir três artérias.

Em breve entrevista à imprensa, o médico do hospital e cardiologista do presidente, Roberto Kalil Filho, afirmou que Temer recebeu a recomendação para ter uma agenda mais leve e com uma "carga horária de trabalho menor nesta semana". "A recomendação é cumprir uma agenda um pouco mais leve", disse o médico. Kalil afirmou que o presidente passa bem e que está mais protegido agora contra o risco de enfarte.

O presidente também foi submetido a uma reavaliação urológica por causa da cirurgia na próstata a qual ele foi submetido no dia 27 de outubro.