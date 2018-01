Temer rebate denúncia sobre propina no porto de Santos

O vice-presidente da República, Michel Temer, participou hoje da posse da nova diretoria da Frente Nacional de Prefeitos. Na ocasião, comentou a denúncia de suposto envolvimento em irregularidades no porto de Santos. Temer criticou a denúncia, afirmando que o assunto já foi superado.

"Você sabe que não é um caso velho. É mais do que velho, é antiquíssimo. Já foi decidido pelo procurador-geral da República", disse, referindo-se ao fato de que as acusações que o envolvem num esquema de cobrança de propina já foram analisadas e arquivadas pela Procuradoria Geral da República (PGR) em 2002.

"Você sabe que quando há uma decisão já proferida pela procuradoria, não se pode retomar o mesmo fato, a não ser que haja provas novas. Digo mais. Não há conexão nenhuma entre os fatos lá descritos e a realidade. Não vou revelar minha indignação, porque ela até suja um pouco a forma como respondo", completou Temer. Mais cedo, nota emitida por Temer destacou que as acusações foram arquivadas, na época, por "absoluta ausência de provas e inconsistência da denúncia".

Matéria publicada hoje pelo jornal Folha de S.Paulo informa que Temer é investigado no Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de ter participado de esquema de cobrança de propina de empresas que têm contrato no porto paulista. Ele teria recebido mais de R$ 600 mil.

Kassab

Na Frente Nacional de Prefeitos, foi eleito como presidente do grupo o prefeito de Vitória, João Coser (PT). O segundo vice-presidente é Eduardo Paes (PMDB), prefeito do Rio de Janeiro. O primeiro-vice presidente é Gilberto Kassab, que deixou o DEM para ingressar no novo PSD.

Kassab reafirmou no evento que não há mais possibilidade de ocorrer a fusão do PSD com o PSB. Ele disse, ainda, que apoia José Serra para ser candidato a prefeito de São Paulo no ano que vem, mas assinala que tem a informação de que Serra não deseja participar da disputa. Ainda assim, insistiu que a escolha seria boa para a capital paulista.