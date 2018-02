Temer quer que siglas retirem destaques do Ficha Limpa

"Estou fazendo esforço para que muitos destaques sejam retirados. Quero ver se até hoje à noite nós liquidamos esse assunto. Nós cumprimos o calendário, mas faltam os destaques. Se retirarem vários, podemos terminar hoje à noite", disse Temer.

Alguns dos destaques que faltam ser analisados desfigurariam o projeto Ficha Limpa, caso aprovados. Um deles, de autoria do vice-líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha (RJ), retira do texto a inelegibilidade provocada por decisão de colegiado nos casos de corrupção eleitoral, compra de votos, doação ou uso ilícito de recursos de campanha e conduta proibida a agentes públicos em campanhas.

Na prática, a aprovação deste destaque manteria a legislação atual sem alterações e os políticos acusados destes crimes só ficariam inelegíveis quando a condenação não houver mais possibilidade de recurso. Michel Temer disse hoje que este é um dos destaques que ele trabalha para que seja retirado pelo partido. "Evidentemente, se voltar a tese do trânsito em julgado, evidentemente desfigura projeto inaugural. Creio que sobre esse destaque ainda haverá ajustamentos para sua retirada."