Temer quer nomear Aloysio para Itamaraty 

Brasília - O presidente Michel Temer quer indicar na sexta-feira, 3, o senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) para o Ministério das Relações Exteriores. Até o último dia 22, a pasta era comandada pelo senador José Serra (PSDB-SP), que pediu demissão alegando problemas de saúde.

Temer, porém, ainda não conversou pessoalmente com Aloysio, que passou o carnaval em Natal (RN) e desembarcará em Brasília nesta quarta-feira. No Palácio do Planalto, auxiliares do presidente dizem que o senador só não será ministro se não quiser.

Desde que Serra anunciou a saída do Itamaraty, Temer já se reuniu pelo menos duas vezes com o senador Aécio Neves (MG), presidente do PSDB. A vaga no Ministério das Relações Exteriores é considerada um feudo do partido.

Aécio indicou Aloysio – hoje líder do governo no Senado –, Antonio Anastasia (PSDB-MG), que disse não estar disposto a assumir a função, e o embaixador do Brasil em Washington, Sérgio Amaral, porta-voz no governo Fernando Henrique Cardoso.

A intenção de Temer é anunciar o nome do chanceler na sexta-feira para que ele tome posse na próxima segunda, ou no máximo na terça, junto com o novo ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB). Aloysio já integrou a Comissão de Relações Exteriores.

No dia 23, vinte e quatro horas após Serra entregar sua carta de demissão, o líder do governo no Senado desconversou sobre um possível convite de Temer. “Só por que eu falo francês?”, brincou Aloysio, que morou onze anos na França, na época da ditadura militar.

Se realmente for para o Ministério das Relações Exteriores, o tucano terá de desistir da disputa pela reeleição no Senado, em 2018, ou então sair do cargo, apenas um ano após assumir a pasta, para concorrer.