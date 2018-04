Temer quer ampliar cobertura da TV Câmara nos Estados O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), reafirmou que ampliará os trabalhos da TV Câmara para que seja feita a cobertura das atividades dos deputados em seus Estados. "O povo acha que não fazemos absolutamente nada nas segundas e sextas", disse. Segundo Temer, a proposta é combater a ideia de que o parlamentar só trabalha de terça a quinta, quando está em Brasília. A intenção é esclarecer que é importante a presença do parlamentar no Estado, no momento em que ele tem contato com a realidade do País. "Acho extremamente útil para a democracia o povo saber o que o seu deputado faz", disse. Temer afirmou que não tem a fórmula, ainda, de como será feita a extensão dos trabalhos da TV Câmara. Se por convênios firmados nos Estados ou com equipes da Casa.