Temer promete esforço por chapa PT-PMDB em 2014 O vice-presidente Michel Temer disse que haverá um esforço geral para revolver o impasse entre o PMDB e o PT do Rio de maneira a garantir o apoio do governador Sérgio Cabral e do Estado à reeleição da presidente Dilma Rousseff. Temer falou em "nossa chapa" ao comentar a campanha presidencial de 2014. Na semana passada, o PMDB nacional aprovou moção proposta pelo Rio de Janeiro que proíbe o partido de aceitar palanques duplos nos Estados. O PMDB-RJ ameaça retirar o apoio à reeleição da presidente se o PT não desistir da pré-candidatura do senador Lindbergh Farias ao governo do Estado.