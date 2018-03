Temer presta homenagem a Mendes Ribeiro em Porto Alegre

Porto Alegre - O vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), prestou suas homenagens, na tarde deste domingo, 10, em Porto Alegre, ao ex-ministro e ex-deputado Mendes Ribeiro Filho, que morreu vítima de câncer durante a madrugada, no Hospital São José do Complexo Santa Casa.

"Mendes Ribeiro deixa um grande exemplo de competência e dedicação. Foi um grande nome representante do Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados e no Ministério da Agricultura. É pena que tenha ido embora tão cedo, fará falta a todos nos", disse Temer durante o velório na Assembleia Legislativa gaúcha.

O vice-presidente desembarcou em Porto Alegre no meio da tarde e se dirigiu para a sede do Legislativo. Lá, cumprimentou familiares de Mendes Ribeiro e figuras públicas presentes em sua homenagem.

"Eu trago a mensagem de muita gente, inclusive da presidenta Dilma e dos colegas de Parlamento, para que eu transmitisse ao povo do Rio Grande do Sul e à família do Mendes Ribeiro as nossas condolências", salientou.

O corpo de Mendes Ribeiro passará por uma cerimônia de cremação no Crematório Metropolitano São José, em Porto Alegre, as 20h, aberta apenas a familiares.

Luiz Henrique. Já a presidente Dilma Rousseff, por sua vez, lamentou a morte do senador Luiz Henrique (PMDB/SC), ocorrida na tarde deste domingo. Em nota publicada no blog oficial do Planalto, a presidente afirmou que “o Brasil e Santa Catarina perdem um dos seus grandes filhos”. Na nota, a presidente afirma que o senador "foi um homem de princípios democráticos, disposição para o diálogo e imenso amor pelo seu povo e sua terra."