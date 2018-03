Temer: PMDB terá programa de governo até 8 de maio O presidente do PMDB, deputado Michel Temer (SP), disse hoje que o partido pretende apresentar um programa de governo à pré-candidata à Presidência da República, ministra Dilma Rousseff (Casa Civil), e ao presidente do PT, José Eduardo Dutra, até dia 8 de maio. "Vamos ter um programa até 8 de maio. Discutimos a formulação de um plano de governo do PMDB. Se houver aliança, haverá a junção do programa do PMDB com o PT. No dia 8 de maio faremos um grande congresso para apresentar isso", disse.