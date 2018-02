Temer: PMDB pode participar de reunião da coordenação O vice-presidente da República, Michel Temer, afirmou hoje que a próxima reunião da coordenação política do governo Dilma Rousseff será realizada na segunda-feira, 10, às 9h30, no Palácio do Planalto, e deverá contemplar a participação de ministros do PMDB. Na primeira reunião, havia apenas ministros do PT, além do vice-presidente que é do PMDB, o que gerou insatisfação por parte dos ministros peemedebistas que queriam participar do encontro.