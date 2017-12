Temer permanece internado até sexta 'por segurança', diz médico

BRASÍLIA - O Palácio do Planalto informou que o presidente Michel Temer permanecerá internado até sexta-feira, 15, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para completar sua recuperação. A previsão inicial era de que Temer teria alta ainda nesta quinta-feira, 14, mas o Planalto já informara que a recuperação poderia levar até 48 horas. A equipe médica informou, em entrevista coletiva, que a permanência do presidente no hospital é por segurança.

Em nota, a assessoria de Temer afirmou que a equipe médica que o acompanha avaliou que ele tem tido boa recuperação após uma cirurgia de baixo risco para corrigir um "estreitamento uretral".

Temer terá que usar uma sonda na uretra por um período de duas a três semanas, informou nesta quinta-feira a equipe médica do peemedebista. Segundo os médicos Roberto Kalil Filho e Miguel Srougi, a permanência por mais tempo de Temer no hospital foi requisitada como medida de precaução. Como toma remédios anticoagulantes desde antes de ser submetido à angioplastia, no mês passado, Temer está com o sangue mais fino e corre maior risco de passar por sangramentos, que são ocorrências típicas justamente da cirurgia a que ele se submeteu ontem.

Em coletiva realizada no hospital Sírio-Libanês, Kalil e Srougi reiteraram que Temer é um paciente saudável, mas que, por causa da sonda, foi orientado que o melhor seria adiar a viagem a quatro países da Ásia, programada para o início de janeiro.

De acordo com Srougi, que é urologista, o procedimento de ontem não estava programado, mas Temer já apresentava uma obstrução da uretra ligada a um procedimento mais antigo. Esse quadro foi constatado em outubro, quando o presidente foi submetido a uma cirurgia para desobstrução da uretra. "Mas naquele momento, deixamos a sonda por apenas três dias. Desta vez, vamos deixar mais tempo", ponderou.

Os médicos disseram ainda que, na outra ocasião, Temer foi submetido a uma biópsia da bexiga e da próstata, mas o resultado das duas foi normal. "Isto afastou qualquer quadro mais grave", disse Srougi, acrescentando que esses exames foram feitos por "excesso de precaução".

Sobre as três intervenções cirúrgicas realizadas nos últimos três meses, os médicos disseram que são procedimentos corriqueiros e que, no caso das primeiras, o problema está resolvido. Em relação ao estreitamento da uretra, Srougi notou que é possível que o quadro volte a aparecer, mas salientou que eles vão trabalhar para minimizar esse risco.

A agenda de Temer previa dois compromissos oficiais para esta quinta. Às 16h, Temer receberia o prefeito de Salvador (BA), Antônio Carlos Magalhães Neto. Às 17h, o presidente participaria da cerimônia de posse do novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun. A solenidade ficará para sexta, 15, de acordo com assessoria do deputado.

CANCELAMENTO

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou nesta tarde, 14, por meio de nota, que o presidente não vai mais viajar para a Ásia em janeiro como estava previsto.

"A viagem do presidente da República, Michel Temer, ao Sudeste Asiático, prevista anteriormente para o período de 05 a 13 de janeiro de 2018, foi adiada. Novas datas estão sendo negociadas pelo Itamaraty", diz a Secom.

A decisão de adiar a viagem segue recomendações médicas. Segundo o Estadão/Broadcast apurou, por causa de muitas horas de descolamento e viagem e com o processo de recuperação do presidente, foi indicado que o presidente não fizesse a viagem.

Temer foi submetido na quarta, 13, a um procedimento cirúrgico por causa de problemas urológicos. Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês. Segundo auxiliares, até o momento, a previsão de alta segue mantida para esta sexta, 15.