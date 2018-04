Temer pede para STF negar ação contra novo rito de MP O presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP), pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello que rejeite o requerimento de liminar feito por líderes do PPS, do DEM e do PSDB para impedir a votação de propostas legislativas enquanto a pauta da Casa estiver trancada por medidas provisórias (MPs). A liminar foi pedida na ação encaminhada à Corte na semana passada, na qual os líderes dos partidos questionam a interpretação de Temer sobre o trancamento da pauta de votações.