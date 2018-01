Temer passará a virada do ano no Jaburu com a família

BRASÍLIA - Após desistir de ir ao Rio, o presidente Michel Temer passará a virada do ano ao lado da mulher, Marcela, e do filho, Michelzinho, no Palácio do Jaburu, em Brasília. Segundo a assessoria da Presidência, não há a previsão de qualquer visita ao presidente neste domingo, 31.

Temer ainda está com uma sonda na uretra por causa de uma cirurgia feita no dia 13 de dezembro. O plano inicial era comemorar a chegada de 2018 na restinga da Marambaia, no litoral fluminense, mas o presidente acatou recomendação médica e avisou aos auxiliares, na quinta-feira, 28, que havia desistido da viagem. No ano passado, Temer e a família foram para o local passar o Réveillon.

Oficialmente, o Planalto informou que a decisão do presidente aconteceu por conta da previsão de mau tempo e possibilidade de chuvas no local.