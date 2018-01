Temer passa bem durante a noite e seu quadro de saúde é estável

O presidente Michel Temer (PMDB) passou a noite bem após ser submetido, na noite de sexta-feira, a uma angioplastia de três artérias coronárias. A informação foi divulgada há pouco em boletim médico do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi realizado o procedimento. O quadro de saúde de Temer é estável.

Após receber o implante de stent, Temer segue sendo acompanhado pela equipe do cardiologista Roberto Kalil. A previsão é que tenha alta amanhã de manhã.

Temer foi submetido a uma angioplastia - procedimento também conhecido como cateterismo - para desobstruir três artérias coronárias, na principal área do coração. Foi feito implante de stent - um tubo minúsculo e expansível, colocado para melhorar o fluxo sanguíneo para o coração - em uma artéria principal (descendente anterior) e em uma secundária (artéria diagonal). Na outra artéria secundária (diagonalis), foi realizada apenas a angioplastia, com balão. As artérias estavam com nível de obstrução ao redor de 90% - em patamares acima de 70%, os médicos já indicam procedimento.