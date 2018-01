Temer passa a manhã no Jaburu

BRASÍLIA – O presidente Michel Temer passa a manhã deste domingo, 18, no Palácio do Jaburu. Até o momento, ele não recebeu visitas. A agenda oficial informa que não há compromissos oficiais para hoje.

Ontem, o Planalto divulgou nota rebatendo o empresário Joesley Batista, da JBS, que apontou Temer como o chefe da “maior organização criminosa do País” numa entrevista à revista Época. Na resposta, Temer chama Batista de “bandido notório” e informa que vai processá-lo nas esferas civil e criminal.

Em meio à crise, o presidente embarca nesta segunda-feira para uma visita à Rússia, nos dias 20 e 21, e à Noruega, nos dias 22 e 23. Em Moscou, ele deverá encontrar-se com o presidente da Rússia, Vladimir Putin e o primeiro-ministro, Dmitry Medvedev, além dos presidentes da Assembleia Federal da Rússia, Valentina Matvienko e Vyacheslav Volodin.

Na Noruega, a agenda prevê encontros com o rei Harald V, com a primeira-ministra Erna Solberg e com o presidente do Parlamento, Olemic Thommessen, além de se reunir com representantes das principais empresas norueguesas.