Temer: parentes no Senado não afeta imagem de Sarney O presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP), disse hoje que o fato de o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), ter parentes contratados pela Casa não cria embaraços para o colega de partido. "Ele tem uma vida pública extensa e louvável e o fato de ter parentes no Senado ou em outros setores não denigre a imagem do senador", afirmou. A lista de parentes do senador contratados pelo Senado inclui um neto, uma cunhada, uma nora e duas sobrinhas, além de parentes do genro Jorge Murad, marido de sua filha Roseana Sarney, governadora do Maranhão.