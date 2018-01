Temer oferece jantar para 14 governadores e ministros

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer quer dar uma demonstração de força no jantar desta terça-feira, 13, com governadores, no Palácio da Alvorada, após o PSDB decidir permanecer na equipe e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter evitado a cassação de seu mandato.

Quatorze governadores e cinco vices estão presentes ao encontro com Temer, que também conta com a participação dos ministros Henrique Meirelles (Fazenda), Dyogo Oliveira (Planejamento), Eliseu Padilha (Casa Civil) e Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo), além do presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).

No jantar, o presidente deve acenar com o atendimento de antigas reivindicações, como a regulamentação do refinanciamento de R$ 50,5 bilhões em dívidas dos Estados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a retomada do projeto que permite ao setor público vender créditos de dívidas parceladas por contribuintes.

Com a chamada “securitização” dos débitos, os governadores terão mais dinheiro em caixa, a 1 ano e 4 meses das eleições de 2018. O Planalto, por sua vez, espera como recompensa que alguns deles - como Geraldo Alckmin (PSDB), de São Paulo - atuem para que as bancadas de seus partidos ajudem a impedir, no plenário da Câmara, a possível denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra Temer.

O governo precisa do apoio de 172 dos 513 deputados para barrar a abertura do processo. Além disso, o Planalto quer a ajuda dos governadores para aprovar as reformas trabalhista e da Previdência. As mudanças nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) são consideradas "fundamentais" pela equipe econômica para a retomada do desenvolvimento, mas sofrem muitas resistências no Congresso, ainda mais agora, após o agravamento da crise.

Na lista dos governadores de partidos de oposição presentes ao jantar com Temer estão Fernando Pimentel, de Minas Gerais; Tião Viana, do Acre; Camilo Santana, do Ceará, e Wellington Dias, do Piauí, todos filiados ao PT.