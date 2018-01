Temer nomeia novo secretário nacional da Juventude

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer nomeou o novo secretário Nacional de Juventude, cargo ligado à Presidência da República. Francisco de Assis Costa Filho substitui Bruno Moreira Santos, conhecido como Bruno Júlio, exonerado no início da semana após declarar à imprensa que "tinha que ter uma chacina por semana" nos presídios brasileiros. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 13.

Após repercussão negativa da declaração, o secretário divulgou nota sobre o assunto. "O que eu quis dizer era que, embora o presidiário também merecesse respeito e consideração, eu entendo que também temos que valorizar mais o combate à violência", afirmou.

De acordo com decreto publicado no Diário Oficial da União de terça-feira, 10, Bruno Júlio foi exonerado a pedido dele próprio. O ex-secretário é filho do deputado estadual mineiro Cabo Júlio, do PMDB, mesmo partido de Temer.

Funai. Também foi nomeado Antônio Fernandes Toninho Costa presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai).