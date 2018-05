Temer nomeará Homero Pereira para relatar projetos

Do bloco do governo, já foram indicados seis titulares: Ernandes Amorim (PTB-RO), Luís Carlos Heinze (PP-RS), Moacir Micheletto (PMDB-PR), Paulo Piau (PMDB-MG), Valdir Colatto (PMDB-SC) e o próprio Homero Pereira. Faltam ainda mais três nomes para fechar o total de deputados.

A coligação PSDB, DEM e PPS conta com cinco vagas, mas só um parlamentar foi nomeado até o momento, Moreira Mendes (PPS-RO). O PV conta apenas com um titular, que será Sarney Filho (MA). Também faltam apresentar seus nomes o PHS, com direito a uma vaga, e a articulação PSB, PDT, PCdoB e PMN, com dois deputados. A expectativa é a de que até o final da semana, todos os parlamentares já tenham sido indicados para dar início aos trabalhos.

Temer argumentou no dia em que assinou o ato que a criação de uma comissão especial é necessária porque existem "dezenas de projetos" referentes a essa questão de florestas e meio ambiente, muitas vezes conflitantes entre si e entre Estados e municípios. Na avaliação do presidente da Casa, a nova comissão terá condições de apreciar todos os projetos até o dia 11 de dezembro, quando entra em vigor o novo Código Ambiental.