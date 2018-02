Temer nega dificuldades entre o governo e a base aliada O vice-presidente Michel Temer negou nesta sexta-feira, 15, dificuldades políticas entre o governo e a base aliada no Congresso Nacional. Temer classificou de “muito sólida” a relação do governo com a base aliada. O vice-presidente foi homenageado com a Medalha Barão de Mauá, concedida pela Associação Comercial do Rio de Janeiro pelas comemorações dos 202 anos da entidade.