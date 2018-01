Temer não vai à primeira reunião da coordenação política de Dilma em 2016

Brasília - A presidente Dilma Rousseff coordena neste momento a primeira reunião de coordenação política de 2016. A reunião, que começou pouco antes das 15 horas, acontece sem a presença do vice-presidente Michel Temer, que está viajando em campanha para tentar garantir sua reeleição à presidência do PMDB.

Estão reunidos com Dilma os ministros: Nelson Barbosa (Fazenda); Ricardo Berzoini (Secretaria de Governo); José Eduardo Cardozo (Justiça); Edinho Silva (Secretaria de Comunicação); Gilberto Kassab (Cidades); Gilberto Occhi (Integração Nacional); George Hilton (Esporte); Marcelo Castro (Saúde); Eduardo Braga (Minas e Energia); André Figueiredo (Comunicações); Aldo Rebelo (Defesa); Antônio Carlos Rodrigues (Transportes); além dos líderes do governo no Senado, José Pimentel (PT-CE), e na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

No fim do dia, às 18 horas, Dilma se reúne com líderes da base aliada no Senado. Amanhã pela manhã, a previsão é que ela receba os líderes da Câmara. O Palácio do Planalto aposta na aprovação da agenda econômica no Congresso este ano para superar a crise por que passa o País e sepultar de vez qualquer tentativa de impeachment da presidente.