Temer não é mais investigado no Supremo O vice-presidente Michel Temer não é mais investigado no Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro do STF Marco Aurélio Mello adotou o entendimento do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, de que não existiam provas novas contra Temer numa investigação de suspeitas de corrupção no Porto de Santos (SP). A apuração já tinha sido arquivada anteriormente.