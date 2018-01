Temer minimiza má avaliação de Dilma em pesquisa do Ibope

Brasília - O presidente da República em exercício, Michel Temer, minimizou nesta quarta-feira, 1, o resultado da pesquisa Ibope, divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que mostra que aumentou de 76% para 82% o total de entrevistados que consideram o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff pior do que o primeiro.

"Você sabe que isso é cíclico, né? Essas pesquisas muitas vezes, em todos os governos é assim. Você tem altos e baixos", minimizou Temer.

"Agora está numa posição de baixa, mas a presidente está tendo uma viagem extremamente bem sucedida nos EUA, está trazendo as melhores notícias, portanto tenho absoluta convicção que em pouquíssimo tempo vamos ter um crescimento na popularidade do governo e da presidente", prosseguiu.

Em junho, o governo apostava no lançamento do bilionário plano de logística em infraestrutura para emplacar uma agenda positiva e "virar a página do ajuste fiscal", mas o governo se viu confrontado com os novos desdobramentos da Operação Lava Jato, que chegam cada vez mais perto do Planalto e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.