Temer minimiza crise entre PT e PMDB na disputa por cargos no 2º escalão

BRASÍLIA - Sobre a crise entre PT e PMDB na distribuição de cargos do segundo escalão no governo federal, o vice-presidente Michel Temer afirmou nesta segunda-feira, 3, ser necessário uma série de reuniões para apaziguar a disputa, mas se mostrou confiante quanto a um entendimento. "Tudo se resolverá ao seu tempo e à sua maneira", disseTemer, logo depois de participar da cerimônia de transmissão de cargo no ministério do Turismo, na qual o deputado licenciado Pedro Novais (PMDB/MA) assumiu a pasta.

Essa crise na busca de cargos será discutida em reunião de líderes que o PMDB realizará amanhã, da qual participarão Renan Calheiros (AL), líder do partido no Senado; o deputado Henrique Eduardo Alves (RN), líder do PMDB na Câmara; além do presidente do partido, senador Valdir Raupp (RO). Segundo Temer, "no atual momento tudo exige bastante conversa" com o governo, com o partido apresentando as postulações e esperando os resultados.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Raupp disse que a atual insatisfação do PMDB não gerará problemas para a gestão de Dilma Rousseff. Lembrou que o partido, no início do era Lula, ficou de fora do governo por dois anos e somente depois entrou na base. Ele destacou que embora a questão dos cargos seja importante, agora há uma diferença importante, que é o fato de o vice-presidente ser do partido. "Mas uma hora você está em um lugar e depois em outro", disse. As declarações foram concedidas na cerimônia de Pedro Novais no ministério do Turismo, repleta de autoridades peemedebistas, todas demonstrando confiança no fim da crise com o PT.