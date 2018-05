Temer minimiza ausência de oposição em reunião

Temer, no entanto, reconheceu o papel da oposição de obstruir a pauta de votação da Câmara: "é um clima de obstrução que é mais do que legítimo. O que temos que fazer é tentar votar as matérias", afirmou.

Perguntado se os parlamentares poderiam ser pressionados a interromper a obstrução, desconversou: "os deputados não são pressionáveis; são impressionáveis".

Pela manhã, os líderes do DEM e PPS - Ronaldo Caiado e Fernando Coruja - anunciaram a decisão da oposição de não comparecer à reunião na casa de Michel Temer como uma forma de pressionar o governo a retirar o regime de urgência dos quatro projetos enviados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para regulamentar a produção e exploração do petróleo da camada pré-sal.