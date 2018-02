Temer: Meirelles poderá ocupar outro cargo no governo O vice-presidente eleito, Michel Temer (PMDB), teceu hoje vários elogios ao atual presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, que está se despedindo do cargo depois de ficar à frente da instituição nos oito anos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Temer, Meirelles fez um "trabalho extraordinário e produziu equilíbrio financeiro para o País" na gestão do BC. "Seguramente, ele deve merecer o aplauso do novo governo."