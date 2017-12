Temer manda AGU recorrer ao STF para retomar comando da EBC

Brasília – Em mais uma queda de braço entre o governo do presidente em exercício Michel Temer e a presidente afastada Dilma Rousseff, a Advocacia-Geral da União deu entrada, na semana passada, no Supremo Tribunal Federal com um recurso pedindo o retorno do jornalista Laerte Rímoli para o comando da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) Rímoli substituiu o também jornalista Ricardo Melo, no dia 17 de maio, nomeado por Dilma, para quatro anos de mandato, dias antes de a presidente ser afastada pelo Senado. Por considerar a sua demissão “ilegítima”, Melo entrou na Justiça pedindo sua volta ao cargo. No dia 2 de junho, o ministro do STF Dias Tofoli concedeu liminar permitindo a volta de Melo, criando um duplo comando na empresa. Em sua justificativa, a AGU diz que Temer não cometeu qualquer tipo de ilegalidade ao afastar Melo.

No fim de semana o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, defendeu a extinção da EBC, alegando que a empresa se transformou num "cabide de emprego" e "foco de militância". O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, por sua vez, defendeu “ampla reforma” na empresa e informou que determinou um pente-fino para avaliação da situação real dela.

As declarações dos ministros foram recebidas com “surpresa” na EBC e provocaram reação dos servidores. O representante dos empregados no Conselho de administração da empresa, Edvaldo Cuaio, rechaçou a intenção do governo interino de acabar com a EBC. Cuaio, que reconhece que a empresa, no último ano, foi usada "fora da sua finalidade" e como "cabide" de empregos, declarou que os empregados não aceitam que a empresa seja usada como "massa de manobra" do governo em exercício.